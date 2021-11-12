Атака на Европу: почему именно курды

Михаил Магид. Большинство наблюдателей обсуждает его политическую подоплеку, пытаясь выяснить кому и зачем все это выгодно, однако жизни тысяч живых людей, судьбами которых манипулируют власти разных стран, похоже, вообще мало кого волнуют. О том, кто они, откуда прибыли и как оказались у границ Евросоюза, обозревателю «Росбалта» рассказал востоковед





— Откуда взялись эти беженцы, из каких стран приехали, кто они по национальности?





— Преимущественно это сирийцы и иракцы. Что касается их этнической принадлежности, то среди них много курдов, но есть и арабы. Также имеется небольшое количество представителей других регионов, в частности, есть граждане Афганистана. Общее число беженцев, оказавшихся в Беларуси, неизвестно. Вероятно, оно находится в пределах 10-15 тысяч человек. В районе белорусско-польской границы возник большой лагерь, где находятся около четырех тысяч человек. Там много иракских курдов из города Дахук.





— Говорят, что выглядят они достаточно благополучными людьми… Что их заставило бежать их родной страны?





— Эти граждане Сирии и Ирака продают свои квартиры, чтобы получить деньги на переезд в Европу.





В стоимость этого переезда входят не только билеты, но и выплаты различным посредникам — всего около 14 тысяч долларов (хотя, возможно, некоторые платили меньше). То, что часть из них продала квартиры, осложняет их возвращение — наряду с другими кторами. Некоторым буквально некуда возвращаться.





Им очень тяжело дома. Голода нет, но базовых товаров в их регионах иногда не хватает. Согласно данным ООН, более 12 миллионов жителей Сирии оказались на грани голода в результате гражданской войны — около 60% населения не получают достаточно продовольствия. Больницы переполнены. Часты отключения электричества. У многих нет работы.





Кроме того, Ирак и Сирия — зона вооруженных конфликтов. Там ведут бои множество сил — различные курдские и арабские ополченцы, Турция, армии Сирии и Ирака, Россия, иранские и проиранские подразделения, а также ИГИЛ.





Некоторые районы Сирии и Ирака систематически подвергаются бомбежкам. Люди боятся за себя и своих детей. Впрочем, выходцы из Дахука главной причиной миграции называют нищету, безысходность и бедность. Но, например, в северной Сирии целые районы регулярно обстреливает турецкая артиллерия.





— Сопоставим ли масштаб этого миграционного кризиса с прошлым?





— Нет, в 2015 году пришла волна от одного до двух миллионов человек, а сейчас численность беженцев на два порядка меньше.





— Насколько нынешний кризис естественный или, напротив, искусственный по своему происхождению?





— И то, и другое. Примерно до середины октября граждане некоторых ближневосточных стран могли получить белорусскую визу прямо в аэропорту Минска. Это привлекло многих мигрантов. Впрочем, ситуация изменилась, и они могут сегодня получить визу только в консульствах Беларуси в своих странах. Другие получили визы через какие-то мутные компании. Выросло и количество рейсов из ряда ближневосточных регионов.





Политики стран Евросоюза утверждают, что все происходящее — направляемая белорусским руководством кампания против Евросоюза — ответ на санкции Брюсселя, в свою очередь введенные против режима Лукашенко за жесткое подавление протестов.





Беларусь официально отвергает такие обвинения, утверждая, что «мигранты законно попадают в страну на самолетах, а потом пешком идут к польской границе». Но даже президент Беларуси Александр Лукашенко ясно дал понять, какие у него намерения и планы, сказав следующее: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить». Это он сказал 26 мая, а 2 июня он добавил: «Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций».





Думаю, это снимает вопросы о том, что происходит. Очевидно, что Минск так реагирует на санкции. То, что мы видим, называется словом «биополитика» — то есть действия, непосредственно связанные с использованием человеческих тел в политических целях.





— Есть какие-то аналогии нынешней ситуации на белорусско-польской границе с миграционным кризисом в Европе в 2015 году?





— Кризис с беженцами 2015 года показал, что Евросоюз очень уязвим для такой биополитики. Первым это осознал президент Турции Реджеп Эрдоган, выпустивший в Европу гигантское число беженцев.





Богатые страны сегодня боятся пропускать беженцев в больших количествах, опасаясь, что это усилит ксенофобные изоляционистские настроения в Европе и позиции крайне правых партий, что все вместе это изменит политическую систему и даже приведет к распаду Евросоюза. Крайне правые во Франции и Германии хотели бы повторить Brexit. Кстати, последний и был во многом вызван кризисом с беженцами — многие в Великобритании боялись наплыва миллионов ближневосточных мигрантов с континента.





А для руководства Беларуси здесь важный политический момент — как по указанным причинам, так и потому, что это дает им моральные аргументы — «вы нас учите правам человека, а сами отказываетесь помочь несчастным беженцам». Хотя, учитывая то, как с ними поступают сами белорусские силовики, это чистое лицемерие.





— Каково сегодня положение беженцев?





— Оно ужасающее. Мигранты оказались в ловушке на белорусско-польской границе. Им нужна не Польша, а богатая Германия, но это сейчас неважно.





С одной стороны стоят польские силовики. Националистическое правительство Польши сосредоточило там не только силы полиции, но и крупную армейскую группировку, около 30 тысяч военных, включая бронетехнику. Некоторых беженцев, прорвавшихся в Польшу, польские силовики избили и выбросили назад.





Но есть и сведения о том, как беженцев избивали силовики Беларуси. Некоторые люди хотели вернуться в Минск и вылететь домой. На это власти Беларуси заявили им, что назад дороги нет. Некоторые беженцы так же были ими избиты. Тысячи людей оказались на границе в ловушке. Они заблокированы с обеих сторон. Белорусские силовики говорят: «В Минск вы не вернетесь. Езжайте в Польшу». Хуже всего то, что сейчас холодно, людям не хватает еды, медикаментов. Среди них много маленьких детей, и часть из них уже заболели из-за холодов и невыносимых условий.







