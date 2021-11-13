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В Судане военные разогнали протесты стрельбой и слезоточивым газом: есть погибшие

В столице Судана Хартуме и других городах прошли протесты, направленные против военного переворота. В результате разгона протестов военными погибли 5 человек.

Фото: в Судане военные разогнали протесты, есть погибшие (twitter.com/Afropages)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Судане люди вышли на протесты после того, как военные, захватившие власть, объявили о новом правящем совете, исключающем гражданскую коалицию. Военные начали разгонять протестующих, как только те начали собираться.

По словам очевидцев, они применили слезоточивый газ и преследовали демонстрантов по переулкам, чтобы помешать им добраться до центральных мест встречи.

Большинство протестующих разошлись по собственной инициативе на закате, хотя слезоточивый газ и стрельба продолжались примерно до 20:00 в Северном Хартуме. По оценкам очевидцев, число протестующих в Хартуме исчисляется десятками тысяч, а в других городах наблюдается большое скопление людей, в результате чего общее количество людей по всей стране достигает сотен тысяч.

Центральный комитет суданских врачей, который связан с протестным движением, заявил, что демонстрации в Хартуме "подвергались чрезмерным репрессиям с использованием всех форм силы, включая боевые патроны".

В Хартуме, Омдурман и Северном Хартуме четыре человека были убиты боевым огнем и один задохнулся от слезоточивого газа. Доступ к больницам затруднен, поскольку военные штурмовали больницу Аль-Арбаин в Омдурмане, избивая медицинский персонал и арестовывая раненых протестующих.

Медик сообщил изданию, что примерно 29 человек были ранены, у некоторых протестующих серьезные травмы.

В Судане произошел военный переворот. Военные ввели чрезвычайное положение и распустили парламент.
Источник: Наталья Скороход
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