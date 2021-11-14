







Трасс подчеркнула, что положить конец "позорному искусственному миграционному кризису", который разгорается на восточных границах Европы, должен президент РФ Владимир Путин.





Министр добавила, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников в сложной ситуации.





Трасс написала: "Соединенное Королевство не отвернется. Мы будем поддерживать наших союзников в регионе, которые находятся на границе свободы".





"Мы не просто стоим бок о бок с Польшей, поскольку она несет на себе основную тяжесть этого позорного искусственного миграционного кризиса, но и солидарны с другими странами "Вышеградской четверки" - Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, и с нашими друзьями в странах Балтии и Украине".





Издание напомнило, что Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель встретиться с Лукашенко в ближайшие дни.





"Хотя любые переговоры будут направлены на деэскалацию кризиса, Москвой и Минском это неизбежно будет представлено как пропагандистский переворот", - отмечает газета.





Она пишет, что "также растут опасения, что Россия может готовиться к попытке захвата части Украины, повторяя аннексию Крыма в 2014 году, на фоне сообщений о том, что 90 тыс. российских военнослужащих в настоящее время размещены вдоль ее восточной границы".