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Лукашенко хочет возглавить Всебелорусское народное собрание и передать ВНС важнейшие полномочия

Александр Лукашенко хочет возглавить Всебелорусское народное собрание и освободить пост президента для «нового поколения». Таков смысл его заявления в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

Лукашенко хочет возглавить Всебелорусское народное собрание и передать ВНС важнейшие полномочия
Лукашенко сказал, что надо «узаконить» ВНС и туда отправить «нынешнее поколение».

«Я это публично говорю. Вот мы с тобой должны отойти во Всебелорусское народное собрание и иже с нами. Вот это поколение, которое создало эту страну и которое помнит ту страну, в которой мы жили — СССР. И которое помнит и любит, и привержено ценностям, которые мы сейчас исповедуем. Идет новое поколение. Оно должно управлять страной. Оттуда и президенты, и премьеры, и правительство, и депутаты, и сенаторы, и так далее. Они оттуда. Но мы должны все-таки видеть, что происходит», ‒ объясняет Лукашенко.

Полномочия ВНС пока не определены, но Лукашенко хочет

передать собранию формирование Конституционного суда, назначение председателя Верховного суда, вопросы объявления войны и мира, импичмента президента, отправки военных за пределы Беларуси, формирование Центральной избирательной комиссии и другое.
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