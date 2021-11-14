Лукашенко сказал, что надо «узаконить» ВНС и туда отправить «нынешнее поколение».





«Я это публично говорю. Вот мы с тобой должны отойти во Всебелорусское народное собрание и иже с нами. Вот это поколение, которое создало эту страну и которое помнит ту страну, в которой мы жили — СССР. И которое помнит и любит, и привержено ценностям, которые мы сейчас исповедуем. Идет новое поколение. Оно должно управлять страной. Оттуда и президенты, и премьеры, и правительство, и депутаты, и сенаторы, и так далее. Они оттуда. Но мы должны все-таки видеть, что происходит», ‒ объясняет Лукашенко.





Полномочия ВНС пока не определены, но Лукашенко хочет





передать собранию формирование Конституционного суда, назначение председателя Верховного суда, вопросы объявления войны и мира, импичмента президента, отправки военных за пределы Беларуси, формирование Центральной избирательной комиссии и другое.















