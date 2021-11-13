







Владимир Трефилов/РИА «Новости»





По его словам, наличие забальзамированного тела в центре Москвы — «пережиток прошлого». По мнению Илариона, сложно предсказать, когда произойдет захоронение, так как сторонники Ленина выступают против этого.





Ранее Иларион выразил надежду, пишет Gazeta.ru, что те, кто распространяет недостоверную информацию о коронавирусе и вакцинации, понесут наказание. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».





До этого сообщалось, что Русская православная церковь никогда не выступала против вакцинации, однако в РПЦ уверены, что прививать против COVID-19 должны на добровольной основе. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.





По его словам, сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией все еще серьезна и прививка против вируса, согласно выводам медиков, наиболее эффективна для выхода из пандемии.





Также Легойда обратил внимание, что патриархом Кириллом уже была пройдена вакцинация, как и многими другими священнослужителями.