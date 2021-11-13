Митрополит Иларион: Тело Ленина вынесут из Мавзолея
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что тело Владимира Ленина когда-нибудь вынесут из мавзолея на Красной площади. Об этом он сообщил в эфире программы «Россия 24».
Владимир Трефилов/РИА «Новости»
По его словам, наличие забальзамированного тела в центре Москвы — «пережиток прошлого». По мнению Илариона, сложно предсказать, когда произойдет захоронение, так как сторонники Ленина выступают против этого.
Ранее Иларион выразил надежду, пишет Gazeta.ru, что те, кто распространяет недостоверную информацию о коронавирусе и вакцинации, понесут наказание. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
До этого сообщалось, что Русская православная церковь никогда не выступала против вакцинации, однако в РПЦ уверены, что прививать против COVID-19 должны на добровольной основе. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
По его словам, сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией все еще серьезна и прививка против вируса, согласно выводам медиков, наиболее эффективна для выхода из пандемии.
Также Легойда обратил внимание, что патриархом Кириллом уже была пройдена вакцинация, как и многими другими священнослужителями.
Источник: Александра Вишневская
08:27 14/11/2021
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