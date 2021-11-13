© Фото с сайта www.kremlin.ru





Автор уверена, пишет Росбалт, что «кризис с беженцами на границе между Беларусью и Польшей прекрасно вписывается в картину мира Кремля». Она напомнила о поддержке Польшей вторжения США в Ирак, и в целом поддержке западных стран сирийской оппозиции в войне против Башара Асада — теперь им приходится расхлебывать последствия в виде беженцев. В то же время Кремль хочет продемонстрировать свое великодушие, предложив ЕС помощь в поиске решения, отмечает Лаурен.





Однако она утверждает, что миграционный кризис больше нужен Лукашенко, чем лидеру РФ Владимиру Путину, хотя Кремль и «использует эту ситуацию по полной», добавляет Лаурен.





По ее утверждению, «Лукашенко сейчас полностью зависит от Путина», как с политической, так и с экономической точки зрения. Исключено, что он «мог устроить нынешний кризис против воли Путина», полагает эксперт, называя Лукашенко «цепной собакой, от которой и сам Путин часто до конца не знает, чего ждать, и которая часто создает Кремлю большие проблемы».





«Лукашенко действует как Путин, с той лишь разницей, что он всегда заходит чуть дальше Путина», — подчеркивает Лаурен. Она добавляет, что Лукашенко нечего терять, потому что он уже навечно персона нон грата в ЕС. «Путину же как раз может быть выгодно угомонить своего цепного пса и позаботиться о том, чтобы какой-то договор с ЕС все же был заключен. Еще раз доказав, что Запад вынужден считаться с Россией», — отмечает Лаурен.





Напомним, в последнее время страны Запада обвиняют Беларусь в создании миграционного кризиса на границе с Польшей. Со своей стороны, Латвия, Эстония и Литва предупредили о риске военного конфликта на польско-белорусской границе из-за миграционного кризиса. В то же время Украина усмотрела в нем «роль» Кремля. В Киеве заявили, что соседние государства, в том числе Россия, прибегают к гибридным технологиям увеличения потоков беженцев, прежде всего в приграничных регионах Украины, с целью дестабилизации общественно-политической ситуации и создания на Украине миграционного кризиса.