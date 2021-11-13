



«Во время выборов 1994 года одному кандидату не давали возможности выступить в СМИ. Тогда БелаПАН сделал с ним большое интервью. После этого кандидат жал руку Алесю Липаю (Основатель и до своей смерти генеральный директор БелаПАН - прим.) и говорил сиплым голосом: «Праси чыво хочаш!»





На что Алесь сказал: «Я хочу только одного: если вы станете президентом, чтобы такая ситуация со СМИ не могла бы повториться».





Накануне стало известно, что белорусские власти признали агентство БелаПАН «экстремистским формированием».





Его сотрудники Ирина Левшина, Aндрей Александров, Дмитрий Новожилов находятся уже много месяцев за решеткой, а многие журналисты были вынуждены уехать из страны.