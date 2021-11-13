– Хозяин Кремля дал понять, что не позволит Лукашенко перекрывать транзит российского газа в Европу, – пишет Александр Класковский. – Слова «ну, он может, наверное» не должны вводить в заблуждение. Смысл противоположный: пусть лучше не пробует.





Также президент РФ развеял иллюзию, что Лукашенко способен-де щелчком пальцев вызывать российскую стратегическую авиацию для устрашения своих врагов: поляков на «Леопардах» и пр. По словам Путина, эти полеты не связаны с миграционным кризисом, а носят плановый характер.





То есть, с одной стороны, российский лидер аккуратно указал белорусскому вождю на его место, однако с другой — подыграл ему в главном: пусть Европа садится, мол, с ним за стол переговоров.





«Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет…» — такова самая интригующая фраза Путина в этом каскаде заявлений.





Как известно, за последние дни и.о. канцлера Германии и президент России дважды общались по телефону, обсуждали ситуацию на границе Беларуси и ЕС.





Сам же Лукашенко после выборов-2020, когда Европа была в шоке от жести белорусских силовиков, просто не захотел снимать трубку для разговора с госпожой канцлерин. Сейчас, как дала понять пресс-секретарь Лукашенко, тот готов снизойти. Действительно, жалко ведь детишек в лагере на границе… Путин по этому поводу тоже подпустил гуманизма а-ля Достоевский.





Теперь очень интересно услышать объяснения из Берлина. Путин блефует или действительно склонил уходящую Меркель к диалогу с тем, кому Евросоюз отказал в легитимности?





Второе означало бы, что расчет белорусского начальства перебороть «гнилую» Европу в войне нервов и воль не так уж беспочвен.





Впрочем, Европа — это не только Берлин. Варшава и Вильнюс, судя по всему, настроены отвечать Минску в его брутальном стиле.





Так что подождем развития интриги.