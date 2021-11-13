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Класковский: «Подождем развития интриги»

Политический обозреватель – о том, что в сухом остатке от свежих заявлений главы России на белорусскую тему ведущему телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».

Класковский: «Подождем развития интриги»
коллаж с сайта: eer.ru
– Хозяин Кремля дал понять, что не позволит Лукашенко перекрывать транзит российского газа в Европу, – пишет Александр Класковский. – Слова «ну, он может, наверное» не должны вводить в заблуждение. Смысл противоположный: пусть лучше не пробует.

Также президент РФ развеял иллюзию, что Лукашенко способен-де щелчком пальцев вызывать российскую стратегическую авиацию для устрашения своих врагов: поляков на «Леопардах» и пр. По словам Путина, эти полеты не связаны с миграционным кризисом, а носят плановый характер.

То есть, с одной стороны, российский лидер аккуратно указал белорусскому вождю на его место, однако с другой — подыграл ему в главном: пусть Европа садится, мол, с ним за стол переговоров.

«Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет…» — такова самая интригующая фраза Путина в этом каскаде заявлений.

Как известно, за последние дни и.о. канцлера Германии и президент России дважды общались по телефону, обсуждали ситуацию на границе Беларуси и ЕС.

Сам же Лукашенко после выборов-2020, когда Европа была в шоке от жести белорусских силовиков, просто не захотел снимать трубку для разговора с госпожой канцлерин. Сейчас, как дала понять пресс-секретарь Лукашенко, тот готов снизойти. Действительно, жалко ведь детишек в лагере на границе… Путин по этому поводу тоже подпустил гуманизма а-ля Достоевский.

Теперь очень интересно услышать объяснения из Берлина. Путин блефует или действительно склонил уходящую Меркель к диалогу с тем, кому Евросоюз отказал в легитимности?

Второе означало бы, что расчет белорусского начальства перебороть «гнилую» Европу в войне нервов и воль не так уж беспочвен.

Впрочем, Европа — это не только Берлин. Варшава и Вильнюс, судя по всему, настроены отвечать Минску в его брутальном стиле.

Так что подождем развития интриги.
udf.name
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