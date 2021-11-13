Интервьюер отметил, что президенты уже прошли вместе очень долгий путь.









"Больше двадцати лет уже", - подтвердил Александр Лукашенко.





"Мы с ним на "ты" всегда. У нас очень дружеские, братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы когда сидим за столом, я говорю: "Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?" Философским языком говоря… Я говорю: "Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа". Он говорит: "Точно".





Речь о том, пояснил Александр Лукашенко, что Владимир Путин вырос в одном из питерских двориков, где провел годы детства и юности. "Он мне часто рассказывает, - отметил глава государства. - А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность". Цитирует главу Беларуси БелТА







