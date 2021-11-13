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Байден: США донесли до России обеспокоенность кризисом на белорусско-польской границе

Власти США довели до сведения Москвы и Минска свою обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом, как сообщил пресс-пул Белого дома, американский президент Джо Байден заявил журналистам в пятницу перед тем, как отправиться из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

"Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Беларуси. Мы считаем, что это проблема", - приводит пресс-пул слова президента, цитирует ТАСС. 



 
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