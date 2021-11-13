Байден: США донесли до России обеспокоенность кризисом на белорусско-польской границе
Власти США довели до сведения Москвы и Минска свою обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом, как сообщил пресс-пул Белого дома, американский президент Джо Байден заявил журналистам в пятницу перед тем, как отправиться из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).
"Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Беларуси. Мы считаем, что это проблема", - приводит пресс-пул слова президента, цитирует ТАСС.
16:47 13/11/2021
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