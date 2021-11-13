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Мнения: Как остановить поток нелегалов

Еще зимой 2021 года белорусские власти заявляли, что Беларусь является форпостом нелегальной миграции для Евросоюза.

Мнения: Как остановить поток нелегалов
 Но раз ЕС плохо относится к Минску, то они не станут защищать Европу. И, «имея перед глазами успешный кейс» миграционной войны между Турцией и ЕС», Минск не устоял перед искушением проучить Евросоюз.

Миграционный кризис 2015-2016 годов закончился переговорами, по итогам которых Евросоюз выделил Турции сначала 3 млрд евро, затем увеличил выплаты до 6 млрд. В конце 2020 года между Турцией и Грецией возник кризис по вопросам мигрантов — за выплаты от ЕС, за поиск газа на шельфе Средиземного моря.

«Посмотрите сайт главного государственного информагентства Турции Анадолу того времени. Ежедневно на нем появлялась информация, что турки спасали нелегальных мигрантов. Что-то мне это напоминает. А Греция сначала ловила нелегальных мигрантов, затем останавливала, а затем – выталкивала на турецкую сторону. Если в риторике сторон поменять названия стран, то мы получим уже известную  картину, — говорит аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. — История закончилась переговорами: Евросоюз выделил Турции деньги. А попутно Анкара решила еще несколько сопутствующих проблем».

Игорь Тышкевич говорит, что сейчас Беларусь находится на второй волне миграционного кризиса. Она не самая страшная — границу еще массово не прорывали, стороны пока действуют силой. Но поток мигрантов, по его мнению, это не остановит.

Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич считает, что  белорусские власти упростили условия выдачи виз для проблемных стран, чем воспользовался криминал. Кроме того, они самоустранились от контроля за перемещениями на границе, по крайней мере, в ту сторону. Вот теперь имеем то, что имеем.

Аналитик подсчитал, что на конец октября в Минск из стран Ближнего Востока прибыло от 47 до 53 тысяч нелегальных мигрантов.

Где они оказались? В октябре Германия сообщила, что на территории страны находятся 9 тыс. мигрантов, в Литве – 4,5 тыс., в Польше – 5-5,5 тысяч. Практика свидетельствует, что в странах Евросоюза задерживается не более половины мигрантов, особенно на территории Германии.

Кстати, тут как раз уместно лирическое отступление. Именно в Германии насчитывается крупнейшая в мире диаспора иракских курдов – 1 200 тыс. человек. И большинство мигрантов добирается в Германию не за социалкой, вопреки распространенному мнению, а потому, что там очень легко раствориться в такой многочисленной диаспоре и проще легализоваться.

Белорусский маршрут оказался привлекательным, потому что на нем задерживается менее 50% мигрантов: из 50 тысяч прибывших мигрантов задержаны только 36 тысяч.

«Остановить нелегальную миграцию можно различными механизмами, но только в том случае, если задействованы все государства-участники цепочки. В том числе и иракским курдам нужно объяснять, что по белорусскому маршруту в Евросоюз им не попасть», — поясняет Игорь Тышкевич.

Наиболее эффективный способ разобраться с нелегальными мигрантами – легальное рассмотрение документов на статус беженца и отправка назад, причем не эвакуационными рейсами, которые демонстративно организовало правительство Ирака, а обычными.

— Сам по себе миграционный кризис решается достаточно просто — путем достижения договоренности. У Евросоюза есть этот опыт. Можно, конечно, пытаться заткнуть все струйки в дождике, откуда берутся мигранты. А можно перекрыть основной кран: договориться с Беларусью. До этого кризиса Беларуси как направления масштабной миграции в Западную Европу не существовало,— считает Павел Мацукевич.

По словам Мацукевича, миграционный шантаж не редкость даже в благородном семействе. Cвежий пример — перепалка в начале сентября между Францией и Великобританией. Еще в июле Лондон пообещал Парижу финансовую помощь за двукратное увеличение французских патрулей в Ла-Манше для противодействия попыткам мигрантов добраться до Англии. С того момента англичане задержали на побережье 3,5 тыс. незаконных мигрантов, в связи с чем Лондон решил разворачивать лодки обратно к французским берегам. Поэтому единственный приемлемый финал всех подобных историй — компромисс и возобновление нормального сотрудничества в миграционной сфере соответствующих служб. Это касается и ситуации на западной границе Беларуси.

«Не существует более эффективных механизмов. Если стороны захотят договориться, то инцидент в течение нескольких недель будет исчерпан и закрыт», — считает Павел Мацукевич.

Конституционный референдум — время для переговоров?

Важная роль в прекращении нелегальной миграции безусловно отводится Беларуси, которая является транзитной страной.

— Если официальный Минск престанет выдавать визы и принимать нелегальных мигрантов, со временем миграционный кризис пойдет на убыль. Но он действует в логике «давайте дождемся переговоров». Как показывает практика, переговоры между сторонами возможны на 8-9 месяце с начала конфликта. В Беларуси на это время как раз запланирован конституционный референдум. И это как раз тот повод, который позволяет сторонам сесть за стол переговоров без обоюдной потери лица. А замысел Евросоюза состоит в том, чтобы повлиять на позицию белорусских властей путем санкций и прямых переговоров с правительством Ирака, — говорит Мацукевич.

Финал или только начало?

Игорь Тышкевич уверен, что в белорусских условиях следует ожидать хотя бы сезонного снижения миграционного потока из-за климатических условий.

По его словам, Минск таким образом покажет «добрую волю» к переговорам, продемонстрировав сезонное снижение потока мигрантов. Евросоюз также может показать добрую волю, ограничившись введением персональных санкций, и выведя за их рамки юридические субъекты. С обеих сторон последуют знаки о готовности начать переговоры.

Но это еще не финал, уверен аналитик.

— Недели три назад официальные СМИ облетела информация, что Беларусь и Иран обсудили возможность восстановления регулярных авиарейсов между странами. А в Иране – несколько сотен тысяч беженцев из Афганистана, которые ему не нужны. Интересно посмотреть, как Евросоюз надавит на правительство Ирана? Это ведь он заинтересован в переговорах с Ираном по ядерной сделке, а не наоборот. Поэтому у Лукашенко остается припрятанная карта, — говорит Игорь Тышкевич.

Павел Мацукевич считает, что миграционный кризис желательно вывести за скобки общеполитического кризиса по линии Беларусь-Запад. Ведь количество нелегальных мигрантов растет, и этот инструмент может повернуться против Беларуси, если белорусские власти потеряют контроль. А точка потери контроля зависит от количества мигрантов, прибывших в Беларусь, и изменения их планов, когда они решат, что границу им не пересечь.

— Пока очевидно, что ЕС не столько собирается решать проблему, сколько пытается организовать чувствительное наказание для белорусских властей, — считает Павел Мацукевич. – Увидеть непосредственный ущерб для Лукашенко от четырех предыдущих пакетов санкций сложно, зато он просчитывается и просматривается для экономики, конкретных предприятий и страны в целом. С пятым пакетом та же история. Сложно понять, как дополнительные санкции в отношении, скажем, Белавиа затронут режим. А ответственность Белавиа за этот кризис весьма сомнительна. Зато понятно, чем санкции могут обернуться для авиакомпании. В попытке нащупать уязвимые места у белорусского режима ЕС может разрушить нашу экономику.
Белорусы и рынок
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