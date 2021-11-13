Лукашенко отметил, что у белорусской армии есть хорошее и высокоточное вооружение. Но необходимо и дальше с российскими партнерами оснащать войска новой техникой.





"Нам надо уметь воевать против той техники, которая к нам придет. Нам надо не витать в облаках, а не забывать, что да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы, у нас силы специальных операций", - сказал Лукашенко. Его слова приводит БелТА.





Беларусь, в частности, рассчитывает получить российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". "Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров, наш "Полонез" - до 300, - рассказал Лукашенко. - Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ".



