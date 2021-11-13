+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Эйсмонт: Мы готовы к диалогу

Пресс-секретарь Алексанра Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя возможность разговора главы государства Александра Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила РИА Новости, что белорусская сторона всегда готова к диалогу с европейскими политиками по вопросу разрешения миграционного кризиса и не являлась инициатором его разрушения.


"Скажу вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог", - заявила Наталья Эйсмонт.

Ранее Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и Александр Луашенко готовы поговорить друг с другом, и выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]