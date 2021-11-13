Эйсмонт: Мы готовы к диалогу





"Скажу вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог", - заявила Наталья Эйсмонт.





Ранее Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и Александр Луашенко готовы поговорить друг с другом, и выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.