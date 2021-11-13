+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Максим Кац: «Путин как старушка-мать, у которой сын алкоголик забирает пенсию и дерется с соседями»

Политический аналитик перечислил возможные долгосрочные последствия противостояния с участием нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.


Российский политический аналитик и общественный деятель Максим Кац в очередном видео на своем ютуб-канале выразил мнение, что в ситуации миграционного кризиса «хуже всего» выглядит Россия.

Кац перечислил возможные долгосрочные последствия противостояния с участием нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.

«Лукашенко своими руками строит стену вокруг Беларуси – и в прямом, и в фигуральном плане. Решая свою сиюминутную задачу, Лукашенко портит отношения с соседями и создает проблемы для белорусских граждан на годы вперед», – сказал Кац.

По его словам, хуже всего в этой ситуации выглядит Россия. Действия Лукашенко еще как-то можно объяснить. Не оправдать, но объяснить.. Российское же руководство даже близко не в таком отчаянном положении.

Лукашенко вполне отдает себе в отчет в том, что в конфликт может быть втянута Россия. При этом Москва поддерживает соседний режим любой ценой (ценой денег российских налогоплательщиков, ценой ухудшения взаимодействия с крупнейшим торговым партнером – Евросоюзом и т.д.).

«Только сам Путин может считать, что он как сюзерен для вассала. На деле он старушка-мать, у которой сын алкоголик забирает пенсию, дерется с соседями, а проблемы с законом возлагает на нее», – сказал аналитик.

Он считает, что Россия рискует на годы впер� � испортить отношения как с европейцами, так и с белорусами.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]