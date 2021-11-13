



Российский политический аналитик и общественный деятель Максим Кац в очередном видео на своем ютуб-канале выразил мнение , что в ситуации миграционного кризиса «хуже всего» выглядит Россия.





Кац перечислил возможные долгосрочные последствия противостояния с участием нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.





«Лукашенко своими руками строит стену вокруг Беларуси – и в прямом, и в фигуральном плане. Решая свою сиюминутную задачу, Лукашенко портит отношения с соседями и создает проблемы для белорусских граждан на годы вперед», – сказал Кац.





По его словам, хуже всего в этой ситуации выглядит Россия. Действия Лукашенко еще как-то можно объяснить. Не оправдать, но объяснить.. Российское же руководство даже близко не в таком отчаянном положении.





Лукашенко вполне отдает себе в отчет в том, что в конфликт может быть втянута Россия. При этом Москва поддерживает соседний режим любой ценой (ценой денег российских налогоплательщиков, ценой ухудшения взаимодействия с крупнейшим торговым партнером – Евросоюзом и т.д.).





«Только сам Путин может считать, что он как сюзерен для вассала. На деле он старушка-мать, у которой сын алкоголик забирает пенсию, дерется с соседями, а проблемы с законом возлагает на нее», – сказал аналитик.





Он считает, что Россия рискует на годы впер� � испортить отношения как с европейцами, так и с белорусами.