Ночь на границе: БЕЛТА сообщает о мирных мигрантах, прорвавшихся в Польшу, поляки - об атаке со слезоточивым газом
Информация о происходящем на белорусско-польской границе у сторон конфликта отличается кардинально.
Foto: Twitter.com/@Straz_Graniczna
Новости из Минска
Около 60 беженцев находятся на польской стороне у пункта пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны "Брузги"), передает корреспондент БЕЛТА.
Беженцы, в основном граждане Ирака, прибыли к границе вечером 12 ноября. Сейчас они находятся на польской территории, напротив заграждения из колючей проволоки.
В Польшу беженцев не пропускают. Они скандируют "Германия, Германия!" Ночь мужчины, дети и женщины провели под открытым небом на холодной земле.
Один из беженцев рассказал, что польские силовики с собаками и с применением силы пытались вытеснить из страны. "Мы идем в Германию, а не в Польшу. У меня болеет ребенок", - рассказал мужчина.
Новости из Варшавы
Ночная атака мигрантов на польских офицеров. "Они использовали слезоточивый газ, пытались разрушить плотину", передает Польское радио.
Польские пограничники сообщили, что ночью белорусские военнослужащие начали уничтожать временную пограничную плотину. Инцидент произошел в районе поселка Черемха. Была также попытка пересечь границу около 100 мигрантов.
Утверждается, что они получили от белорусов слезоточивый газ, кот ����ый
применяли против польских офицеров.
"Ночью в районе м. Черемхи белорусские войска начали уничтожать временную пограничную плотину. Они вырывали столбы забора и вырывали их с помощью служебного автомобиля", - сообщается в Твиттер.
Как добавили, неподалеку от этого места группа мигрантов около ста человек ожидала возможности нелегального пересечения границы. "Белорусы оснастили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков. Эту и последующие попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы мы предотвратили", - говорится в сообщении.
W nocy w rejonie m.Czeremcha, żołnierze
"Белорусский партизан"
12:46 13/11/2021
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