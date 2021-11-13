Лукашенко – это альфа-самец, в придачу отчаявшийся альфа-самец. Он может ощущать себя загнанным в угол. Давайте посмотрим, чего добился Александр Лукашенко этим кризисом на границе. Он многое потерял, с ним уже никто не считается. Западные лидеры, например, канцлер Ангела Меркель, звонят Путину и относятся к Беларуси как к его колонии, мол пускай Путин давит на Лукашенко, потому что никто не хочет с ним разговаривать. Беларусь как государство полностью проиграло от всего этого, и сейчас очень трудно найти выход, который был бы, прежде всего, удобный для самого Лукашенко.





на польско-белорусской границе заявил, что советует Евросоюзу вести переговоры непосредственно с Александром Лукашенко. Сергей Лавров сказал то же самое во время встречи в Москве с главой белорусской дипломатии Владимиром Макеем.





Эксперт дал свою оценку тому, насколько реально желание Минска вести переговоры:





- Я рассматриваю это не иначе как дезинформацию белорусской стороны. Я не вижу реальной готовности к переговорам. Разве что в Минск не приедет делегация с Запада, чем шире, тем лучше, и не скажет: «Хорошо, все в порядке и ничего не случилось. Давайте продолжать сотрудничать. Не было 9 августа 2020 года, не было огромных фальсификаций на выборах, не было пыток, нет 800 политических заключенных и нет необходимости организовывать новые выборы». Вот, только такой диалог приемлем для белорусских властей, но это не диалог. Эти заявления – это часть пропагандистских действий в чисто советском стиле.





Россия цинично, когда ей удобно, подчеркивает белорусский суверенитет, как в данном случае, чтобы официально отделить себя от этого вопроса. Однако, когда Кремлю что-то не нравится, он показывает свою силу и влияние в Беларуси, и тогда больше не говорится о белорусской политической независимости. Я бы отнесся к заявлениям Москвы и Минска по вопросу диалога с большой осторожностью и дистанцией.





Вашингтон заявляет о совместном с ЕС расширении санкций против Минска. Насколько они могут быть действенным методом давления на режим Лукашенко?





- Очень серьезные санкции, начнут действовать к концу года. Решение о их введении было принято несколько месяцев тому. Они касаются нефтепродуктов и калийных удобрений. Это уже сильный удар. А сейчас будут введены еще один пакет санкций, о которых говорят лидеры ЕС и США.





Хочу напомнить, что доллар США и евро – это две сильные валюты в которых проводится международная торговля.

























Впрочем, Владимир Путин в разговоре с Ангелой Меркель о ситуации iv>