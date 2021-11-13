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Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу по кризису на границе ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель готовы идти на диалог друг с другом.

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В интервью журналисту Павлу Зарубину и программе "Москва. Кремль. Путин" президент России дал свою оценку событиям на границе между Евросоюзом и Беларусью.

Путин выразил надежду, что в ближайшее время произойдет прямой контакт белорусских властей с лидерами ЕС, в том числе с канцлером Германии.

"Я так понял из разговоров и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить", - сказал президент РФ, слова которого приводятся на сайте телеканала Vesti.ru.

При этом, по словам Путина, не стоит забывать, откуда возникли кризисы, связанные с мигрантами, Беларусь не является "первооткрывателем этих проблем".

"Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. И в Афганистане 20 лет воевали, сейчас больше там афганцев", - сказал президент России.

Это военно-политические причины, отметил Путин, но есть и экономические проблемы.
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