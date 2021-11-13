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Президент России Владимир Путин заявил, что не разговаривал с белорусским коллегой Александром Лукашенко о возможности перекрыть газ в Европу. Такой комментарий он дал в интервью Павлу Зарубину, сообщает Telegram-канал «Вести 24».





Глава государства отметил, что первый раз слышит о таком заявлении. По его словам, президент два раза разговаривал с Лукашенко, однако тот ему ничего не сказал, «даже не намекнул».





В ноябре президент Беларуси заявил, что республика перекроет поставки российского газа в страны Евросоюза по трубопроводу Ямал — Европа, проходящему через территорию страны. Так Лукашенко среагировал на вероятность того, что Польша закроет границу с Беларусью из-за миграционного кризиса.





В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что данное заявление Лукашенко не было согласовано с Москвой.



