Financial Times: под санкции попадут минский аэропорт и отель "Минск"
Минский аэропорт, отель «Минск», сирийская авиакомпания Cham Wings, а также другие физические и юридические лица, причастные к миграционному кризису, могут попасть под новые санкции. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет Financial Times.
Министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против белорусского режима уже в понедельник. Окончательный список будет сформирован чуть позже: Брюссель координирует санкции с Великобританией, Канадой и Соединенными Штатами, пишет Еврорадио.
Ранее информация о том, что пятая пакет санкций ЕС не будет экономическими мерами.
10:27 13/11/2021
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