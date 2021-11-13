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Financial Times: под санкции попадут минский аэропорт и отель "Минск"

Минский аэропорт, отель «Минск», сирийская авиакомпания Cham Wings, а также другие физические и юридические лица, причастные к миграционному кризису, могут попасть под новые санкции. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет Financial Times.


Министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против белорусского режима уже в понедельник. Окончательный список будет сформирован чуть позже: Брюссель координирует санкции с Великобританией, Канадой и Соединенными Штатами, пишет Еврорадио.

Ранее информация о том, что пятая пакет санкций ЕС не будет экономическими мерами.
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