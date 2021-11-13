



Министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против белорусского режима уже в понедельник. Окончательный список будет сформирован чуть позже: Брюссель координирует санкции с Великобританией, Канадой и Соединенными Штатами, пишет Еврорадио.





Ранее информация о том, что пятая пакет санкций ЕС не будет экономическими мерами.







