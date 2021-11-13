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Мигрантов с белорусско-польской границы готов принять Мюнхен

Власти Мюнхена выступили с предложением принять мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, сообщает польский телеканал Polsat.

Мигрантов с белорусско-польской границы готов принять Мюнхен
"Мы более не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности", - приводит телеканал выдержки из сообщения для прессы, опубликованного городскими властями Мюнхена.

"Для столицы Баварии спасение человеческих жизней имеет высший приоритет. В связи с этим мы в очередной раз предлагаем быстро и без лишней бюрократии принять застрявших на границе людей в Мюнхене и на месте обеспечить им доступ к соответствующих процедурам, касающимся получения убежища", - говорится в сообщении. Его цитирует interfax.by

Власти Мюнхена полагают, что мигрантов можно было бы принять в рамках как региональных, так и государственных программ. "Возможен прием этих людей для проведения процедур, связанных с получением убежища в Германии, однако Мюнхен не располагает соответствующей правовой основой для этого, поэтому в этом случае необходимо переправить мигрантов в столицу Баварии при содействии более высоких властей", - отмечается в коммюнике.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
 
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.
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