По данным Минска, они находятся у ограждения из колючей проволоки.





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"Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска ["Брузги - Кузница"]. Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", - сообщили ТАСС в пресс-службе государственного пограничного комитета Беларуси в субботу.











