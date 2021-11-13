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Прорыв: около 100 мигрантов перешли на территорию Польши

Группа мигрантов до 100 человек из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы переместилась на территорию Польши и находится вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной на границе, пишет ТАСС.

По данным Минска, они находятся у ограждения из колючей проволоки.

© Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

"Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска ["Брузги - Кузница"]. Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", - сообщили ТАСС в пресс-службе государственного пограничного комитета Беларуси в субботу.
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