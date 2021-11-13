Свыше 2 тыс. мигрантов находятся у границы Беларуси с Польшей, все они хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, пишет ТАСС.





"Сейчас на линии границы находятся более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых женщины и дети", - указал Рыбаков, выступая на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, все эти люди "не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания". "Они хотят подавать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого наши соседи травят их газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра", - заявил дипломат. По его словам, "есть многочисленные свидетельства и неопровержимые доказательства" на этот счет.

О выкачивании денег из Евросоюза

Польша и Литва под предлогом кризиса с мигрантами на границе с Беларусью занимаются выкачиванием денег из Евросоюза, заявил Рыбаков.





"Польша и Литва используют ситуацию вокруг мигрантов как предлог для выкачивания из ЕС финансирования и оправдания своей антииммигрантской политики и многочисленных нарушений соответствующих международных обязательств, а также пытаются повысить за счет демонизации Беларуси свою роль в европейской политике", - сказал он.

О готовности сотрудничать с Евросоюзом

Беларусь готова сотрудничать с Евросоюзом по вопросу обеспечения безопасности на общей границе, заявил постоянный представитель республики при ООН.





"Эффективная защита границы может быть обеспечена только в сотрудничестве всех заинтересованных сторон", - подчеркнул дипломат, выступая на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, Беларусь "готова к такому сотрудничеству, в том числе и с ЕС, для обеспечения безопасности" на общей границе, а также "к конструктивной работе по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН". "Мы ждем, когда западные государства со своей стороны проявят здравый прагматизм", - подчеркнул Рыбаков.