Отвечая на вопрос, какими будут действия пограничников в случае прорыва мигрантов на территорию Украины, Демченко сказал: «Это, естественно, реадмиссия, которая действует у нас с Беларусью».





При этом на Украине не исключают, что Беларусь «может пойти на такой шаг, как непринятие их назад».





«В дальнейшем можно будет использовать механизмы принудительного выдворения или возврата иностранцев в страну, из которой они прибыли, или в страну их происхождения или в третьи страны», - добавил Демченко. Его цитирует politring.com

По его словам, ситуация на границе Украины с Беларусью в настоящее время остается спокойной и контролируемой.







