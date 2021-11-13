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Украина будет возвращать беженцев в Беларусь или на родину в случае прорыва границы

Об этом заявил спикер Государственной приграничной службы Украины Андрей Демченко во время дискуссии на тему «Миграционное нашествие Лукашенко: цели и информационное сопровождение гибридной агрессии против ЕС», передает «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос, какими будут действия пограничников в случае прорыва мигрантов на территорию Украины, Демченко сказал: «Это, естественно, реадмиссия, которая действует у нас с Беларусью».

При этом на Украине не исключают, что Беларусь «может пойти на такой шаг, как непринятие их назад».

«В дальнейшем можно будет использовать механизмы принудительного выдворения или возврата иностранцев в страну, из которой они прибыли, или в страну их происхождения или в третьи страны», - добавил Демченко. Его цитирует politring.com
По его словам, ситуация на границе Украины с Беларусью в настоящее время остается спокойной и контролируемой.
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