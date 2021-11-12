Позже правозащитники добавили, что из СИЗО вышли еще двое заключенных под стражу по этому делу — бывшая сотрудница «Беларуского металлургического завода» Светлана Зыль и старший энергодиспетчер «Беларуской железной дороги» Максим Сакович.





Всем троим сменили меру пресечения: Зыль — на залог, Саковичу — на личное поручительство, а Белобеховой — на подписку о невыезде. Это для «Медиазоны» уточнили правозащитники «Вясны».





По информации центра, Белобехову задержали 23 сентября. 19 октября правозащитникам стало известно, что против нее выдвинули обвинение в госизмен.





Зыль и Саковича задержали 21-22 сентября и также обвинили в госизмене. Их содержали под стражей в гомельском СИЗО-3.





«Рабочы рух» — инициатива по защите трудовых прав. 26 сентября телеканал ОНТ сообщал, что 13 членов инициативы задержаны, против них возбуждено уголовное дело за измену государству (статья 356 УК) и создание экстремистского формирования (статья 361-1 УК).



