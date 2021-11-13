Денис Мельянцов в передаче «Умные люди» на Youtube-канале Об этом заявил координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» политологв передаче «Умные люди» на Youtube-канале «Белорусы и рынок».





— Важно подчеркнуть, что не Беларусь источник, по крайней мере, миграционного кризиса. Беларусь здесь пытается провернуть, скажем, воспитательный момент для Европейского Союза и Запада в целом: продемонстрировать чего лишается Запад, пытаясь дестабилизировать Беларусь, - сказал политолог. — Официальный Минск продолжает подчеркивать, что в случае, если произойдет нормализация отношений с Западом, снимутся санкции и так далее, то вся эта ситуация может откатиться.





По мнению Дениса Мельянцова сейчас никто не может знать, удастся ли правительству Беларуси добиться желаемого эффекта. — По крайней мере, в кулуарах западной дипломатии об этом всерьез задумываются, потому что присутствует большой алармизм со стороны Литвы и Польши. Присутствует проблема и присутствует понимание, что в Беларуси власть контролирует ситуацию. Пока еще до переговоров, даже каких-то неформальных, дело не дошло и вряд ли в ближайшем будущем дойдет. Но вполне вероятно, что миграционная проблематика может стать отправным пунктом для начала переговорного процесса с Западом в широком смысле и в узком - с соседними странами.





Политолог считает, что в Беларуси мигранты в любом случае не останутся





— Граница очень пористая. Просто сейчас больше новостей появилось, что этих мигрантов заворачивают назад. Но это не значит, что они не проникают. Даже если они туда не пробьются на десятый раз, мигранты вряд ли останутся в Беларуси: для них здесь условия не такие, какие бы им хотелось иметь. Поэтому пока рано говорить о катастрофическом наплыве мигрантов: таком, чтобы он повлиял на внутриполитическую ситуацию, на экономику. Хотя всякое бывает, - сказал Денис Мельянцов.





Политолог акцентировал внимание на угрозе пограничных инцидентов. Сейчас появляются новости о том, что происходит стрельба на границе. — Мы в одном шаге от случайных инцидентов, которые могут привести к политическим последствиям. Конечно, мировой войны вряд ли стоит ожидать после таких событий, но тем не менее ситуация опасная. Рост недоверия с обеих сторон границы достиг такого масштаба, что подобные инциденты - это тревожащая тенденция.





Говоря о реальных внешних угрозах безопасности для Беларуси, политолог сказал, что их нет.





Масштаб активности в блоке НАТО и в отдельных соседних с Беларусью странах не позволяют говорить о том, что идут какие-то военные приготовления и что стоит серьезно опасаться какого-то военного вторжения. — Что касается безопасности в более широком смысле, то да угрозы есть. Связаны они с санкциями, мировыми экономическими тенденциями, госуправлением и расколом в обществе, - выразил свою точку зрения политолог.



