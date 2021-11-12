Его слова приводит пресс-служба МИД в пятницу, цитирует Интерфакс-Запад.





Отвечая на вопрос, обсуждалось ли возможность перекрыть поставки газа в Европу, Макей заявил, что Минск будет готов "пойти на любые самые жесткие и крайние меры"





Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на совещании в Минске пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с республикой. "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - заявил он.





Представитель министерства экономики Германии Сюзанне Унград выразила сожаление по поводу угрозы президента Беларуси Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.





"Мы с сожалением приняли эти слова к сведению. Безопасность газоснабжения в Германии по-прежнему обеспечена", - сказала она журналистам в Берлине в пятницу.





Через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа. ЕС грозит Лукашенко санкциями за коллапс с беженцами на границе с Польшей - в Еврокомиссии считают, что Минск намеренно накаляет ситуацию с беженцами, чтобы навредить ЕС.