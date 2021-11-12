Макей заявил, что Минск будет готов "пойти на любые самые жесткие и крайние меры"
"В случае принятия дальнейших решений со стороны Европейского союза и иных западных партнеров о введении дополнительных санкций против Беларуси, Беларусь будет вынуждена реагировать самым жестким образом. Каким? В правительстве эти меры и обсуждались, и обсуждаются. Но сама ситуация заставит нас поступать таким образом", - сказал Макей.
Его слова приводит пресс-служба МИД в пятницу, цитирует Интерфакс-Запад.
Отвечая на вопрос, обсуждалось ли возможность перекрыть поставки газа в Европу, Макей заявил, что Минск будет готов "пойти на любые самые жесткие и крайние меры"
Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на совещании в Минске пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с республикой. "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - заявил он.
Представитель министерства экономики Германии Сюзанне Унград выразила сожаление по поводу угрозы президента Беларуси Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.
"Мы с сожалением приняли эти слова к сведению. Безопасность газоснабжения в Германии по-прежнему обеспечена", - сказала она журналистам в Берлине в пятницу.
Через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа. ЕС грозит Лукашенко санкциями за коллапс с беженцами на границе с Польшей - в Еврокомиссии считают, что Минск намеренно накаляет ситуацию с беженцами, чтобы навредить ЕС.
22:59 12/11/2021
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