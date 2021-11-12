Макей: Беларусь уже возвратила около 2 тыс. мигрантов
Беларусь предпринимала все возможное, чтобы сократить поток мигрантов, возвратила около 2 тыс. иностранцев, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей, пишет БЕЛТА.
"Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", - отметил Макей.
22:14 12/11/2021
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