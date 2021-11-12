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Театр абсурда: МИД высказался о консультациях в СБ ООН по мигрантам

В Минске также считают, что первопричина глобального миграционного кризиса заключается в незаконном вмешательстве стран Запада во внутренние дела других государств.

Как пишет Sputnik, в министерстве иностранных дел Беларуси назвали искусственно срежиссированными закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по мигрантам на белорусско-польской границе.

11 ноября по инициативе Франции, Эстонии и Ирландии прошли закрытые консультации членов Совбеза ООН по вопросу скопления мигрантов у западных границ Беларуси.

"Инициаторы - это страны Евросоюза и США. И смысл этого искусственно срежиссированного мероприятия состоял именно в том, чтобы в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси. Это старый геббельсовский пропагандистский прием: если повторять ложь тысячу раз, то в нее поверят", - заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

По его словам, идет попытка исказить очевидный факт, что первопричина глобального миграционного кризиса заключается в незаконном вмешательстве стран Запада во внутренние дела других государств, организации военных интервенций и разрушении ими целого ряда государств.
Глаз отметил, что Беларусь в этой ситуации - "лишь страна транзита, которая, кстати, несет существенные издержки".


"К сожалению, мы сегодня находимся в театре абсурда. Страны Евросоюза, мощнейшего блока НАТО пытаются сыграть дешевенькую пьеску о том, что будто бы от относительно небольшой и совершенно толерантной Беларуси исходит угроза миру и выставить ее агрессором", - сказал Глаз.

Он напомнил, что в прошлом году Евросоюз принял полмиллиона новых беженцев, и никто особо не заметил каких-либо политических последствий.

"А две-три тысячи беженцев, стремящихся попасть через Беларусь в пригласившую их Европу, - это уже, видите ли, "гибридная война", - сказал Глаз.
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