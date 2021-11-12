Перечень размещен на сайте МВД. Агентство БелаПАН в него внесли на основании решения КГБ от 1 ноября 2021 года.





Из сведений на сайте МВД следует, что "экстремистскую деятельность осуществляет группа граждан из числа сотрудников информационного агентства ЗАО "БелаПАН".





Экстремистскими признаны сайт агентства и его логотип.





Главред и директор информагентства БелаПАН Ирина Левшина и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов

были задержаны 18 августа этого года по подозрению в совершении преступлений по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 27 августа СК сообщил, что их также подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 УК.





18 августа также задержали бухгалтера БелаПАН Екатерину Боеву. Ее отпустили 28 августа под обязательство о явке. Она остается в статусе подозреваемой.





Офис агентства опечатан. Редакционный сервер и сервер, на котором размещался сайт, изъяты. Он недоступен.





СК 27 августа сообщил о том, что "следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой соответствующими органами установлены нарушения законодательства в части уклонения от уплаты сумм налогов".

"Согласно акту проведенной проверки руководителями БелаПАН в период с июня 2018 по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет Респ� �лики Беларусь налогов на общую сумму свыше Br100 тыс.", - заявили в Следственном комитете.





Там проинформировали, что "на основании собранных материалов УСК по городу Минску в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь".







