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Агентство БелаПАН признано экстремистским формированием

Информационное агентство БелаПАН признано экстремистским формированием, его внесли в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

Агентство БелаПАН признано экстремистским формированием
Снимок носит иллюстративный характер
Перечень размещен на сайте МВД. Агентство БелаПАН в него внесли на основании решения КГБ от 1 ноября 2021 года.

Из сведений на сайте МВД следует, что "экстремистскую деятельность осуществляет группа граждан из числа сотрудников информационного агентства ЗАО "БелаПАН". 

Экстремистскими признаны сайт агентства и его логотип.

Главред и директор информагентства БелаПАН Ирина Левшина и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов
были задержаны 18 августа этого года по подозрению в совершении преступлений по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 27 августа СК сообщил, что их также подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 УК.

18 августа также задержали бухгалтера БелаПАН Екатерину Боеву. Ее отпустили 28 августа под обязательство о явке. Она остается в статусе подозреваемой.

Офис агентства опечатан. Редакционный сервер и сервер, на котором размещался сайт, изъяты. Он недоступен.

СК 27 августа сообщил о том, что "следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой соответствующими органами установлены нарушения законодательства в части уклонения от уплаты сумм налогов".
 
"Согласно акту проведенной проверки руководителями БелаПАН в период с июня 2018 по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет Респ� �лики Беларусь налогов на общую сумму свыше Br100 тыс.", - заявили в Следственном комитете.

Там проинформировали, что "на основании собранных материалов УСК по городу Минску в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь".
interfax.by
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