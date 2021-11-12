МИД Ирака отозвал разрешение на работу белорусского почетного консула в Багдаде, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф.

Отзыв связывается с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

"МИД отозвал разрешение на работу почетного консула Белоруссии в Багдаде. Этот шаг позволит защитить иракцев от попадания в сети нелегальной миграции через Беларусь и Польшу", - сообщил ас-Саххаф.





Также внешнеполитическое ведомство ближневосточного государства подтвердило, что прекращает прямое авиасообщение с Беларусью.

В пятницу утром стало известно, что "Белавиа" больше не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена, Ирака, Сирии и Йемена, следующих из Турции в Беларусь.

В августе этого года Багдад уже приостанавливал все пассажирские рейсы в Беларусь на фоне миграционного кризиса на белорусско-литовской границе.

Как мигранты попадают в Беларусь

Как сообщали в департаменте по авиации Минтранса Беларуси, белорусская авиакомпания "Белавиа" никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов.

По данным Минтранса, иракцы прилетают в республику организованными туристическими группами и имеют на руках туристическую визу и билеты туда-обратно. В случае же каких-либо нарушений во время миграционного контроля, иракцев не пускают в Беларусь.



