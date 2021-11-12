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МИД Ирака отозвал лицензию белорусского консула в Багдаде и приостановил прямые рейсы

Ранее курдское издание ROJ News сообщило о закрытии почетных консульств Беларуси в столицах Ирака Багдаде и автономной области Курдистан Эрбиле.

МИД Ирака отозвал лицензию белорусского консула в Багдаде и приостановил прямые рейсы
 МИД Ирака отозвал разрешение на работу белорусского почетного консула в Багдаде, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф.
Отзыв связывается с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.
"МИД отозвал разрешение на работу почетного консула Белоруссии в Багдаде. Этот шаг позволит защитить иракцев от попадания в сети нелегальной миграции через Беларусь и Польшу", - сообщил ас-Саххаф.

Также внешнеполитическое ведомство ближневосточного государства подтвердило, что прекращает прямое авиасообщение с Беларусью.
В пятницу утром стало известно, что "Белавиа" больше не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена, Ирака, Сирии и Йемена, следующих из Турции в Беларусь.
В августе этого года Багдад уже приостанавливал все пассажирские рейсы в Беларусь на фоне миграционного кризиса на белорусско-литовской границе.

Как мигранты попадают в Беларусь

Как сообщали в департаменте по авиации Минтранса Беларуси, белорусская авиакомпания "Белавиа" никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов.
По данным Минтранса, иракцы прилетают в республику организованными туристическими группами и имеют на руках туристическую визу и билеты туда-обратно. В случае же каких-либо нарушений во время миграционного контроля, иракцев не пускают в Беларусь.

Ранее госсекретарь Совбеза Александр Вольфович заявлял о том, что Беларусь не может запретить туристам с Ближнего Востока прилетать, так как республика является свободной страной, пишет sputnik.by
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