"Всего к учению привлекалось около 250 человек одного из соединений ВДВ России", - говорится в сообщении.









"В настоящее время российские десантники осуществили погрузку в самолеты военно-транспортной авиации и совершают перелет с аэродрома в Гродненской области Республики Беларусь в пункты постоянной дислокации на территории России", - сообщили в Минобороны РФ.





В Минобороны РФ заявили, что десантирование на территории Гродненской области Беларуси проведено в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделений Воздушно-десантных войск России.





фото: riafan.ru





Гродненская область Беларуси граничит с Литвой и Польшей.





"После десантирования парашютным способом личный состав подразделений ВДВ совместно с белорусской стороной отработал учебно-боевые задачи по захвату объектов и уничтожению условного противника. Также отработан ряд других элементов действий десантных подразделений", - говорится в сообщении.





По словам военных, для обеспечения десантирования задействовали самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома взлета на территории РФ.





11 ноября Россия отправила в Беларусь два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.





10 ноября патрулирование над Беларусью провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.





Полеты российских самолетов, а также отправка на учения в Беларусь российских десантников проходят на фоне обострения ситуация на границе Польши и Беларуси. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

Россия усилила поддержку Беларуси, направив на учения в Гродненскую область подразделение десантников, сообщил "Интерфаксу" в пятницу бывший командующий ВДВ РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.





"Мы же не можем сидеть сложа руки и смотреть, как накапливаются силы НАТО вдоль границы с Беларусью", - сказал Шпак.





"Я не знаю, это плановые учения десантников или неплановые. Но, по всей видимости, это мера в ответ на агрессивное поведение со стороны блока НАТО. Как не поддержать Беларусь?", - отметил он.





Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский также считает, что отправка российских десантников в Беларуси может быть сигналом растущей поддержки Минска со стороны Москвы.



