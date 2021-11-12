"Чьи вы, хлопцы, будете? Кто вас в бой ведет?" Десантники возвращаются в Россию
Около 250 российских десантников приняли участие в пятницу в учениях на территории Беларуси, они возвращаются в РФ, сообщили в Минобороны России.
"Всего к учению привлекалось около 250 человек одного из соединений ВДВ России", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, российские десантники провели десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Беларуси, приняли участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными.
"В настоящее время российские десантники осуществили погрузку в самолеты военно-транспортной авиации и совершают перелет с аэродрома в Гродненской области Республики Беларусь в пункты постоянной дислокации на территории России", - сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ заявили, что десантирование на территории Гродненской области Беларуси проведено в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделений Воздушно-десантных войск России.
фото: riafan.ru
Гродненская область Беларуси граничит с Литвой и Польшей.
"После десантирования парашютным способом личный состав подразделений ВДВ совместно с белорусской стороной отработал учебно-боевые задачи по захвату объектов и уничтожению условного противника. Также отработан ряд других элементов действий десантных подразделений", - говорится в сообщении.
По словам военных, для обеспечения десантирования задействовали самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома взлета на территории РФ.
11 ноября Россия отправила в Беларусь два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.
10 ноября патрулирование над Беларусью провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.
Полеты российских самолетов, а также отправка на учения в Беларусь российских десантников проходят на фоне обострения ситуация на границе Польши и Беларуси. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.
Россия усилила поддержку Беларуси, направив на учения в Гродненскую область подразделение десантников, сообщил "Интерфаксу" в пятницу бывший командующий ВДВ РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.
"Мы же не можем сидеть сложа руки и смотреть, как накапливаются силы НАТО вдоль границы с Беларусью", - сказал Шпак.
"Я не знаю, это плановые учения десантников или неплановые. Но, по всей видимости, это мера в ответ на агрессивное поведение со стороны блока НАТО. Как не поддержать Беларусь?", - отметил он.
Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский также считает, что отправка российских десантников в Беларуси может быть сигналом растущей поддержки Минска со стороны Москвы.
"Можно связать и полеты российских бомбардировщиков, и отправку десантников в Беларусь. Можно посчитать это очередным сигналом Западу и, в первую очередь, Польше - если есть какие провокационные планы, то мы на страже", - сказал Бужинский "Интерфаксу" в пятницу.
20:37 12/11/2021
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