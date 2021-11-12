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Украина возмутилась: предложение по размещению мигрантов вызвало большой резонанс

Украинцы возмущены тем, что возможность привлечения государства к решению спровоцированного Беларусью нынешнего миграционного кризиса обсуждается за их спиной.

Об этом заявил посол Украины в Германии Мельник в пятницу в эфире Deutschlandfunk, передает Укринформ.


Заявление эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильса Шмида о возможности привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью и разместить мигрантов на территории Украины вызвало большой резонанс, заявил посол. Эта тема, в частности, обсуждалась на заседании СНБО.

«Украинское сообщество было в большинстве своем шокировано этим удивительным предложением, ведь наше правительство никто даже не спросил, с нами никто не консультировался», - подчеркнул посол.

По его словам, многие говорят, что это показатель неуважения к Украине, некоторые – что это наглость, кто-то видит «определенные свидетельства немецкого национального колониализма, с которым мы, к сожалению, очень хорошо знакомы с темных времен истории».

Во время Второй мировой войны немецкие национал-социалисты видели Украину как жизненное пространство, напомнил дипломат, а некоторые сегодняшние политики, по его словам, также, похоже, «рассматривают Украину не как равноправного партнера, но как территории рядом с ЕС».

Посол также напомнил, что Украина из-за продолжающейся 7 лет российской войны потеряла 7% собственной территории и получила 1,5 миллиона внутренних беженцев, что является огромным вызовом.

Мельник также проинформировал, что лично разговаривал по телефону с депутатом Шмидом, было отмечено, что сейчас вообще «нет оснований для таких разговоров». Но если подобное предложение официально поступит, Киев будет готов к конструктивной дискуссии по этой теме, добавил глава дипмиссии.

На вопрос, опасается ли Украина, что Александр Лукашенко отправит мигрантов к ее границе, когда польская будет прочно закрыта, посол признал, что украинская сторона вынуждена учитывать такую ​​возможность. Дипломат таким образом объяснил, почему СНБО решил переместить на границу более 8 тысяч полицейских.

Украинский посол также подчеркнул, что президент России Владимир Путин, который является союзником Беларуси, несет ответственность за эту гуманитарную катастрофу и призвал ЕС принять «адекватные и соответствующие» меры реагирования. Мельник считает санкции правильным ответом, но не считает нынешние санкции достаточными.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявление немецкого члена законодательного органа, посоветовал «социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять беженцев; а если мало места в Бундестаге, то пусть их берут к себе и пусть там находятся». Он назвал очень странным, когда немцы начинают рассказывать Украине, что нам по этому поводу делать.

Как известно, с августа польские пограничники предотвратили около 35 тыс. попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси мигрантами из Ближнего Востока и стран Африки.

Польша обвиняет Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении на РП и ЕС.

8 ноября большая группа мигрантов предприняла попытку массированного силового пересечения границы с Польшей.

До конца ноября в пограничной зоне Польши с Беларусью действует чрезвычайное положение
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