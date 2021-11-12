Бельгия поднимала в воздух истребители для перехвата российских бомбардировщиков
Два бельгийских истребителя F-16 были подняты в пятницу в воздух для перехвата двух российских военных самолетов. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов, пишет ТАСС.
"Стратегические бомбардировщики Ту-160 зашли в зону ответственности Нидерландов, не подав опознавательных сигналов", - утверждают в ведомстве. Бельгийские истребители сопровождали российские самолеты "до тех пор, пока эту роль не взяли на себя ВВС Великобритании".
20:04 12/11/2021
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