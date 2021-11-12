"Стратегические бомбардировщики Ту-160 зашли в зону ответственности Нидерландов, не подав опознавательных сигналов", - утверждают в ведомстве. Бельгийские истребители сопровождали российские самолеты "до тех пор, пока эту роль не взяли на себя ВВС Великобритании".