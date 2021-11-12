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В Беларуси появились провластные "правозащитники" - это не розыгрыш

После ликвидации правозащитных организаций гражданского общества белорусские власти начали создавать свои. 12 октября было зарегистрировано учреждение с названием "Центр "Системная правозащита".


Дмитрий Беляков

Один из таких провластных деятелей был замечен в лагере мигрантов возле белорусско-польской границы. В футболке "Системной правозащиты" гулял провластный активист Дмитрий Беляков. Еще год назад он "боролся" с протестной символикой в белорусских дворах. 

Также год назад Беляков пытался создать пророссийскую организацию "Единое Отечество", но ее не зарегистрировали. Теперь ему повезло больше.
euroradio.fm
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