



Дмитрий Беляков





Один из таких провластных деятелей был замечен в лагере мигрантов возле белорусско-польской границы. В футболке "Системной правозащиты" гулял провластный активист Дмитрий Беляков. Еще год назад он "боролся" с протестной символикой в белорусских дворах.





Также год назад Беляков пытался создать пророссийскую организацию "Единое Отечество", но ее не зарегистрировали. Теперь ему повезло больше.