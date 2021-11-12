В Беларуси появились провластные "правозащитники" - это не розыгрыш
После ликвидации правозащитных организаций гражданского общества белорусские власти начали создавать свои. 12 октября было зарегистрировано учреждение с названием "Центр "Системная правозащита".
Дмитрий Беляков
Один из таких провластных деятелей был замечен в лагере мигрантов возле белорусско-польской границы. В футболке "Системной правозащиты" гулял провластный активист Дмитрий Беляков. Еще год назад он "боролся" с протестной символикой в белорусских дворах.
Также год назад Беляков пытался создать пророссийскую организацию "Единое Отечество", но ее не зарегистрировали. Теперь ему повезло больше.
19:55 12/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение