"Небольшая группа британских военнослужащих после договоренности с правительством Польши была направлена, чтобы изучать какую инженерную поддержку мы можем оказать, чтобы решить ситуацию на границе с Беларусью", — говорится в заявлении британского оборонного ведомства, цитирует Еврорадио





Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал в Твиттере, что британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Беларусью.





Как сообщало Еврорадио, о том, что Польше нужно оказать помощь в защите внешней границы Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Он также призвал страны ЕС к сплоченности в этом вопросе. Ситуация на границе Беларуси со странами ЕС и миграционный кризис будет обсуждаться в пятницу в Париже на встрече глав МИД и Минобороны Франции и России.





Кризис на границе Беларуси со странами ЕС резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек пришли к польской границе в надежде прорваться через территорию Польши далее в Германию. Они разбили лагерь в лесу и периодически предпринимают попытки прорваться через границу.