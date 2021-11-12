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Великобритания подтвердила отправку солдат на польско-белорусскую границу

Лондон официально подтвердил отправку британских солдат на польско-белорусскую границу. Сообщение об этом опубликовало Минобороны Великобритании в Твиттере.

"Небольшая группа британских военнослужащих после договоренности с правительством Польши была направлена, чтобы изучать какую инженерную поддержку мы можем оказать, чтобы решить ситуацию на границе с Беларусью", — говорится в заявлении британского оборонного ведомства, цитирует Еврорадио

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал в Твиттере, что британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Беларусью.

Как сообщало Еврорадио, о том, что Польше нужно оказать помощь в защите внешней границы Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Он также призвал страны ЕС к сплоченности в этом вопросе. Ситуация на границе Беларуси со странами ЕС и миграционный кризис будет обсуждаться в пятницу в Париже на встрече глав МИД и Минобороны Франции и России.

Кризис на границе Беларуси со странами ЕС резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек пришли к польской границе в надежде прорваться через территорию Польши далее в Германию. Они разбили лагерь в лесу и периодически предпринимают попытки прорваться через границу. 
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