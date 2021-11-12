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МИД Беларуси: Минск готов к жестким мерам в ответ на новые санкции

Минск готов на жёсткие ответные меры, если консультации в ООН будут использованы ЕС для введения очередных санкций.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в пятницу. Его комментарий опубликован на сайте МИД.

"Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жесткие ответные меры", - подчеркнул Глаз. Его цитирует belmarket.by

Так пресс-секретарь ведомства ответил на вопрос, как МИД оценивает прошедшие в четверг по инициативе Франции, Эстонии и Ирландии закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг скопления мигрантов у западных границ Беларуси.

По словам Глаза, "смысл этого искусственно срежиссированного мероприятия состоял именно в том, чтобы в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси".

Пресс-секретарь подчеркнул, что Беларусь в этой ситуации лишь страна транзита, которая несет существенные издержки.
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