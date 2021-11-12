Пятый пакет санкций ЕС против Минска вступит в действие на следующей неделе
Пятый пакет санкций ЕС против Минска вступит в действие на следующей неделе, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на зампредседателя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.
"Мы уже ввели в действие определенное количество санкций, и мы усилим их за счет пятого пакета, который вступит в силу на следующей неделе", - сказал еврочиновник.
Вместе с тем, он отметил, что попытки ЕС урегулировать миграционный кризис на границе с Беларусью приносят успехи. "Общая ситуация такова: мы видим прогресс по всем фронтам".
Визит представителей Еврокомиссии в Багдад и Анкару состоится на следующей неделе, пишет Смартпресс.
19:08 12/11/2021
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