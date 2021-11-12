"Мы уже ввели в действие определенное количество санкций, и мы усилим их за счет пятого пакета, который вступит в силу на следующей неделе", - сказал еврочиновник.





Вместе с тем, он отметил, что попытки ЕС урегулировать миграционный кризис на границе с Беларусью приносят успехи. "Общая ситуация такова: мы видим прогресс по всем фронтам".



