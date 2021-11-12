Как сообщала «Народная Воля», Козлова допрашивали в Следственном комитете по делу Координационного совета, он отказался дать подписку о неразглашении. Всё это время политик был на свободе. Однако на днях приговор вступил в законную силу: Минский городской суд оставил в силе решение суда Ленинского района.





– Конечно, я буду обжаловать это решение, – рассказал «Народной Воле» Николай Козлов. – Я намерен дойти не только до Верховного суда, но и до ООН, Комитета по правам человека.





В чем уникальность моей истории? Это первое уголовное дело по статье за разглашение данных предварительного следствия. В материалах дела всё изложено как следует – меня не оболгали, ничего не передернули, как это иногда бывает. Другой вопрос, что мои интервью расценили как разглашение данных. Однако ни на одном из судебных заседаний никто так и не смог объяснить, какие именно данные я разгласил. Потому что всё, что я говорил журналистам, до меня уже озвучили в своих выступлениях представители Генеральной прокуратуры. Я ни одного нового слова не добавил. Из беседы со следователем мне ничего нового не стало известно, потому что я не давал никаких показаний.





– Вы надеялись, что апелляция изменит приговор?





– Я полагал, что это другая судебная инстанция и, может, там есть разумные люди. В моем деле нет каких-то пограничных, спорных моментов – там всё предельно ясно. Поэтому вся ответственность лежит исключительно на судьях. На мой взгляд, такое неправовое решение было принято сознательно.





– Вы в Минском городском суде судье об этом сказали?





– Что успел, то сказал. Потому что рассмотрение жалобы очень оперативно происходит. Пришли-зашли-вышли.





– Вы как-то морально и физически подготовились к трехмесячной тюремной изоляции? Ведь сейчас вас могут забрать в любой момент.





– Ну а как к этому подготовишься? Хожу везде с сумкой. И в суд с вещами пришел. Хотя я, в принципе, мог и не ходить на этот суд – это мое право было. Но мне было важно посмотреть в глаза судьям, понаблюдать, как они себя ведут, услышать прокурора, посмотреть на его лицо. Для меня это важно. И я хочу, чтобы они меня видели и слышали, что я говорю. Потому что незаконно лишать человека свободы проще дистанционно, когда ты его не видишь и не слышишь его аргументов. А так мы хоть посмотрели друг на друга. Я, конечно, удивлен, что приговор оставили в силе.





Что касается конкретно отсидки, то я точно знаю, что мне не хуже, чем всем остальным. Ну пройдем этот путь, надеюсь, сил хватит.





– Я уже не раз у вас спрашивала: уезжать не собираетесь?





– Нет, у меня таких планов нет. Собрал вот теплые вещи…





– Конечно, нужно, чтобы термобелье, теплая байка и куртка всегда были при вас. Похолодало ведь…





– Знаете, когда я должен был отбыть последние 15 суток, я тоже всегда носил тюремную сумку с собой. И это ровным счетом ни на что не повлияло. У меня ее забрали в первые сутки, а вернули уже только тогда, когда выпускали. Своих собранных вещей я так и не увидел. И, должен заметить, что это было сделано сознательно. На мой взгляд, это такая форма пыток. И превышение служебных полномочий.





– Значит, теперь, когда выходите из дома, надевайте не одну байку, а две. Мало ли что…





– Когда я отбывал в ЦИПе 15 суток, была ситуация, когда человека просто раздели догола и закинули в камеру. Даже носков не оставили. Правда, это недолго длилось, но сам факт!.. Это унижение человеческого достоинства. Поэтому от всего не застрахуешься…





Я в последнее время не устаю повторять, что меня вдохновляет генеральный прокурор Андрей Швед, который спустя 80 лет находит нацистских преступников и говорит, что их надо привлечь к ответственности по закону. Я солидарен с ним. И верю, что рано или поздно на тех людей, которые сегодня совершают преступления, тоже найдется свой прокурор Швед.





– Раз уж перешли на персоны, хочу спросить, как вы отреагировали на фразу депутата и главы ЛДПБ Олега Гайдукевича, который фактически призвал Минюст ликвидировать все политические партии, кроме либерал-демократов и коммунистов: «Ни одна партия не выступила в защиту государства. Все спрятались в угол, а потом сказали: мы выжидали, чем закончится. Сволочи вы, вы политики. Как можно выжидать, когда в стране такие события происходят, или это прямое предательство? Ликвидировать Минюсту всех!»





– Очень простой вопрос: а кого под государством понимает Гайдукевич? Себя, вертикаль или белорусский народ? Когда начинают говорить, что государство кому-то что-то дает, мне хочется напомнить: люди платят налоги и содержат эту власть. При этом ровным счетом ничего не знают о тех дорожных картах, которые недавно были подписаны. Мне хочется спросить: кто у нас всё решает? И почему не народ определяет устройство жизни в стране? Дело в том, что сегодня чиновники не только нашими налогами, но и страной распоряжаются по своему усмотрению.





Не знаю, как можно серьезно относиться к тому, что говорит Гайдукевич. Лучше бы обратил внимание на свою партию – я знаю, о чем говорю, потому что работал в уголовном розыске.





– А расскажите, что сегодня вообще происходит с вашей партией?





– ОГП функционирует. Она была, есть и будет, несмотря ни на что. Конечно, в тех условиях, которые сейчас созданы, работать очень сложно, но мы пытаемся. Более того – в наших рядах пополнение.





– Серьезно?





– Да, у нас много новых членов. Закроют партию или нет – это формальность. Мы понимаем, что перерегистрация партий, которую анонсировала власть, призвана выполнить одну-единственную функцию: оставить тех, кто нравится, и уничтожить тех, кто не совсем вписывается в их понимание комфортной политической жизни.





– Сегодня ликвидируют общественные организации, а партии пока имеют совершенно легальный правовой статус.





– Думаю, дойдет очередь и до партий, не надо торопить события. Особенно если Гайдукевич уже об этом заговорил, значит, скорее всего, так и будет. Он как такой дешевый громкоговоритель, вещающий на заданную тему…





– С новым министром юстиции генералом Хоменко еще не доводилось пересекаться по партийным вопросам?





– Нет, но я могу себе представить атмосферу в Минюсте!





Конечно, это странно, когда человека в погонах назначают министром юстиции… Минюст, кстати, тоже причастен к тому, что сейчас творится, что люди абсолютно бесправны, что невозможно зарегистрировать новую партию.





– В мае Минюст отказал в регистрации политической партии «Союз». Однако тем, кто ведет их телеграм-канал, это совершено не мешает. И Сергея Луща там часто называют именно председателем партии, а не председателем оргкомитета по ее созданию. И Минюст делает вид, что этого не видит…





– Вы так говорите, будто Минюст – это структура, способная действовать самостоятельно, обращать внимание на что-то. Не было указаний – вот и молчат. Будут указания – скажут, Минюст виноват, что проморгал. У нас вообще такое бутафорское государственное устройство. Вроде всё, как у людей, но на самом деле мало что работает.





– Тоже удивляюсь: как некоторые чиновники с серьезным видом могут говорить о таких глобальных вопросах, как национальная безопасность и оборона, если не в состоянии обеспечить эту самую безопасность на микроуровне? Например, не так давно хакеры взломали систему «Паспорт», в которую внесены личные данные всех белорусов, базу Фонда социальной защиты населения, в сети регулярно появляются записи разговоров высоких милицейских начальников. Если они не могут, грубо говоря, поставить стофакторную защиту на эти системы, что уже говорить о гарантиях в других сферах? И самое главное – нет публичной информации о том, что за это кто-то ответил, хотя это серьезные вопросы с точки зрения национальной безопасности!





– Просто вы, Марина, не понимаете, что такое национальная безопасность. Вот Сергей и Светлана Тихановские – это угроза нацбезопасности. Администратор телеграм-канала – угроза. А то, о чем вы говорите, – это мелочи. Пыль. Вы просто неправильно расставляете акценты.





Сейчас есть два популярных провластных телеграм-канала – «Желтые сливы» и ГУБОПИК. Вы посмотрите, что там пишут, как унижают человеческое достоинство, какую лексику используют! Флаги рисуют людям на лбу, помечают людей, как врагов. Это же не оккупанты делают, а граждане Беларуси, которые представляют государство и власть. Против своих же соотечественников, которые также платят налоги, но имеют другую политическую точку зрения. Вот это – ужасно! Но генеральный прокурор Андрей Швед, который борется с нацистскими преступниками, в этом случае молчит. Так если раньше людей просто четвертовали, сжигали на кострах, расстреливали, то сейчас содержат в пыточных условиях, гнобят, унижают. Общество стало более цивилизованным, а пытки – более изощренными. Но это тоже пытки! Людей казнят морально. Им рисуют на лбу не желтую звезду, а бело-красно-белый флаг. Вот это у них называется защита национальной безопасности.





Никто не знает, что творится за стенами ЦИПа и СИЗО. Но в «Желтых сливах» все унижения людей выставляются как достижение правоохранительных органов. А началось всё, я напомню, с извинений перед памятником городовому, который стоит напротив МВД. А закончилось вот так… Шаг за шагом, капля за каплей мы пришли к тому, что людям рисуют флаги на лбу и заставляют записывать покаянные видео…





– Сегодня этот генерал, который заставлял извиняться перед памятником, руководит обществом охотников и рыболовов.





– Меня не интересует его дальнейшая карьера. Я хочу, чтобы в конечном итоге каждый причастный ответил за свои действия в нормальном суде. У нас много хороших юристов, они должны дать всем фактам беспристрастную юридическую оценку с точки зрения Уголовного кодекса.







