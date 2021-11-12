Объединение анархистов "Прамень" признано экстремистским формированием
Группа граждан, объединенная посредством интернет-ресурсов анархической направленности "Прамень" признана экстремистским формированием, сообщает МВД.
Ранее МВД признало экстремистским формированием инициативу BYPOL, которая объединяет бывших силовиков, и мобилизационный план "Перамога".
Перечень формирований, признанных экстремистскими, размещен в открытом доступе. Список опубликован на сайте МВД, он официально называется "перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, а также перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности".
17:48 12/11/2021
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