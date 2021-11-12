«На четвертый день резкого обострения мигрантского кризиса на границе ситуацию прокомментировал Лукашенко, — пишет политолог Валерий Карбалевич для заблокированной радиостанции. — Во время совещания с правительством он выложил целую программу угроз в адрес соседей и Евросоюза в целом.









То, что будем идти по пути эскалации, повышения ставок, было очевидно. Потому что иначе не стоило начинать эту спецоперацию. Он теперь единственный участник этого конфликта, которому нечего терять.





В принципе, нетрудно было просчитать, какие инструменты официальный Минск может использовать. Про угрозу закрыть транзит через Беларусь Лукашенко говорил и раньше. А вот возможным перекрытием газопровода Ямал — Европа угрожал Европе в первый раз. И в первом, и во втором случае нужно согласие России. При таком развитии событий Москве уже не удастся остаться в стороне и говорить, что мы ни при чем.





А еще Лукашенко попросил Россию присоединить стратегическую авиацию к дежурству на границах Беларуси и «союзного государства».





Особенно зловеще и запутанно выглядит сюжет с оружием для мигрантов:





«Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим – с Путиным разговаривали на эту тему – на контроле этот вопрос) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию.









Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие».





О том, что у мигрантов может оказаться оружие, Лукашенко говорил еще летом. Теперь об этом утверждается как об осуществившемся факте — или как только о попытках? При этом он добавляет, что «мы с россиянами держим на контроле этот вопрос».





Вышла ли ситуация из-под контроля? Оружие идет с Донбасса — через Россию или через Украину? И кто хочет «устроить провокацию»? Неужели сами поляки против самих себя?





Тут фактчекинг не имеет значения, главное — нагнать страха, напугать. Но, поскольку Лукашенко упоминает о мигрантах с оружием второй раз, то, видимо, эта идея крутится где-то в головах людей с погонами или без погонов. Так что это не только блеф, тут какую-то провокацию нельзя исключать. Потому что еще в прошлом году многие заметили, что если Лукашенко говорит про возможную провокацию, то она странным образом вскоре случается.





И еще важный момент. Лукашенко дал приказ разместить в санаториях женщин с детьми, которых много среди мигрантов, беременных женщин положить в больницу, а также поручил подвезти мигрантам сухих дров. То есть стоит готовиться к долгой эпопее нахождения этих людей на белорусской территории. И власти готовы частично взять обеспечение их жизнедеятельности на свой счет. Бедная Европа не может этого сделать, а богатая Беларусь покажет пример, как надо относиться к гостям».



