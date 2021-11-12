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Президент Польши лично проинспектировал границу с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда приехал на границу с Беларусью, где разворачивается миграционный кризис. Кадры с главой государства опубликовала его пресс-служба.

«Анджей Дуда пожелал безопасной службы офицерам и солдатам, идущим на ночные патрули вдоль границы с Беларусью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась в понедельник, когда с территории Беларуси в Польшу пыталась прорваться колонна мигрантов. Попытки предпринимаются почти каждый день. Однако несколько тысяч человек просто сидят лагерем на приграничной и нейтральной полосе с белоруской стороны. 

В Варшаве считают, что в организации кризиса виновато белорусское руководство. Президент республики Анджей Дуда заявлял, что Минск специально направлял потоки мигрантов на те участки границы в Гродненской области, где нет переходов для пеших "туристов". Он также назвал действия Беларуси «гибридной атакой».

Минск считает, что Польша должна принять мигрантов, коль люди этого хотят. Вот так по-детски..
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