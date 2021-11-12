Во времена правления Лукашенко только войны в Беларуси еще не было. Но генералов и это не пугает
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь готова обеспечить свою безопасность при необходимости вместе "с главным стратегическим союзником" - Россией. Об этом сообщает БелТА.
"Созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - сказал Хренин.
"Мы готовы защитить рубежи Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении. Попытки запугать нас и безосновательно обвинить заставляют нас реагировать адекватно на данную ситуацию", - добавил министр.
По его словам, активность возле границ Беларуси якобы "по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом". Как утверждает Хренин, возле западных границ Беларуси находятся свыше 15 тысяч военных, задействованы средства ПВО, развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники.
16:59 12/11/2021
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