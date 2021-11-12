



"Созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - сказал Хренин.





"Мы готовы защитить рубежи Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении. Попытки запугать нас и безосновательно обвинить заставляют нас реагировать адекватно на данную ситуацию", - добавил министр.





По его словам, активность возле границ Беларуси якобы "по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом". Как утверждает Хренин, возле западных границ Беларуси находятся свыше 15 тысяч военных, задействованы средства ПВО, развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники.



