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Берлин ожидает от Путина содействия разрешению ситуации на белорусско-польской границе

Берлин считает, что президент России Владимир Путин может повлиять на ситуацию с мигрантами на белорусской границе, и ждет, что он это сделает, заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.



"С нашей точки зрения, российский президент имеет возможность повлиять на ситуацию, и мы ждем, что он это сделает", - сказала она журналистам в Берлине в пятницу.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель провела два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу нелегальной миграции в ЕС через Беларусь.
Интерфакс
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