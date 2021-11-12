







"С нашей точки зрения, российский президент имеет возможность повлиять на ситуацию, и мы ждем, что он это сделает", - сказала она журналистам в Берлине в пятницу.





Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель провела два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу нелегальной миграции в ЕС через Беларусь.



