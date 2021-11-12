Берлин ожидает от Путина содействия разрешению ситуации на белорусско-польской границе
Берлин считает, что президент России Владимир Путин может повлиять на ситуацию с мигрантами на белорусской границе, и ждет, что он это сделает, заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"С нашей точки зрения, российский президент имеет возможность повлиять на ситуацию, и мы ждем, что он это сделает", - сказала она журналистам в Берлине в пятницу.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель провела два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу нелегальной миграции в ЕС через Беларусь.
15:55 12/11/2021
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