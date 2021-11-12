



"Ситуация остается напряженной. Лагерь пополняется прибывающими новыми группами людей. Около 11 часов 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже", - сообщили Sputnik в пресс-службе ГПК.





Напомним, ранее польская сторона заявляла, что в Беларуси могут находиться 10-15 тысяч мигрантов.