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Госпогранкомитет: Ситуация на границе остается напряженной, беженцы прибывают

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что ситуация на белорусско-польской границе продолжает оставаться напряженной, мигранты прибывают.


"Ситуация остается напряженной. Лагерь пополняется прибывающими новыми группами людей. Около 11 часов 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже", - сообщили Sputnik в пресс-службе ГПК.

Напомним, ранее польская сторона заявляла, что в Беларуси могут находиться 10-15 тысяч мигрантов.
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