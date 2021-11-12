+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минобороны Польши: группу мигрантов-нелегалов, прорвавшихся из Беларуси, остановили

Группа мигрантов-нелегалов, которой удалось прорвать границу со стороны Беларуси в районе пограничного перехода в Кузнице, была остановлена. Прорыв прекратили польские силовики, рассказало в официальном Twitter-аккаунте Министерство обороны Польши.


«Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице с белорусской стороны. Они были остановлены Войском польским, Пограничной стражей и полицией. Группа начала марш вдоль ограждения», — сказано в публикации.

К посту приложен ролик, где видно, как вдоль проволочного заграждения трусцой бежит группа людей с вещами, за этим смотрят польские силовики.



Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]