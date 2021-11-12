Минобороны Польши: группу мигрантов-нелегалов, прорвавшихся из Беларуси, остановили
Группа мигрантов-нелегалов, которой удалось прорвать границу со стороны Беларуси в районе пограничного перехода в Кузнице, была остановлена. Прорыв прекратили польские силовики, рассказало в официальном Twitter-аккаунте Министерство обороны Польши.
«Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице с белорусской стороны. Они были остановлены Войском польским, Пограничной стражей и полицией. Группа начала марш вдоль ограждения», — сказано в публикации.
К посту приложен ролик, где видно, как вдоль проволочного заграждения трусцой бежит группа людей с вещами, за этим смотрят польские силовики.
Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g— Ministerstwo Obrony Narodowej
14:59 12/11/2021
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