



«Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице с белорусской стороны. Они были остановлены Войском польским, Пограничной стражей и полицией. Группа начала марш вдоль ограждения», — сказано в публикации.





К посту приложен ролик, где видно, как вдоль проволочного заграждения трусцой бежит группа людей с вещами, за этим смотрят польские силовики.







