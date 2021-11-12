Из Кремля щелкнули по носу





"Не подлежит сомнениям то, что Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу", — заявил 12 ноября журналистам Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.





По его словам, которые передает ТАСС, Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление о приостановке транзита газа.





Заявление Лукашенко прозвучало как ответ на планы Евросоюза расширить санкции против белорусского режима. Однако в РФ тут же напомнили, что газовая труба через Беларусь давно принадлежит Газпрому.