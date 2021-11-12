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Из Кремля щелкнули по носу

Кремль не собирается позволять Александру Лукашенко останавливать транзит газа через Беларусь.

Из Кремля щелкнули по носу
Фото из открытых источников

"Не подлежит сомнениям то, что Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу", — заявил 12 ноября журналистам Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

По его словам, которые передает ТАСС, Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление о приостановке транзита газа.

Заявление Лукашенко прозвучало как ответ на планы Евросоюза расширить санкции против белорусского режима. Однако в РФ тут же напомнили, что газовая труба через Беларусь давно принадлежит Газпрому.
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