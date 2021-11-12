Из Кремля щелкнули по носу
Кремль не собирается позволять Александру Лукашенко останавливать транзит газа через Беларусь.
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"Не подлежит сомнениям то, что Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу", — заявил 12 ноября журналистам Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.
По его словам, которые передает ТАСС, Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление о приостановке транзита газа.
Заявление Лукашенко прозвучало как ответ на планы Евросоюза расширить санкции против белорусского режима. Однако в РФ тут же напомнили, что газовая труба через Беларусь давно принадлежит Газпрому.
14:41 12/11/2021
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