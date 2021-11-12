Под Гродно высадились белорусские и российские десантники. Просто учения?
Напомним, что именно под Гродно сейчас самая горячая ситуация из-за мигрантов.
Однако Минобороны Беларуси вещает о штатном режиме. Хотя россияне говорят о "внештатной проверке боеготовности".
На полигоне "Гожский" осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта белорусских Сил специальных операций и ВДВ России в составе сводной батальонной тактической группы, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.
"Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси", - отметили в пресс-службе.
После десантирования белорусские и российские военные будут выполнять учебно-боевые задачи, в которые входят захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение определенных объектов, а также диверсантов и разведчиков противника и незаконных вооруженных формирований.
В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ добавили, что российские десантники направлены в Беларусь в рамках внезапной проверки боеготовности.
14:33 12/11/2021
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