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Под Гродно высадились белорусские и российские десантники. Просто учения?

Напомним, что именно под Гродно сейчас самая горячая ситуация из-за мигрантов.

Однако Минобороны Беларуси вещает о штатном режиме. Хотя россияне говорят о "внештатной проверке боеготовности".

На полигоне "Гожский" осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта белорусских Сил специальных операций и ВДВ России в составе сводной батальонной тактической группы, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

"Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси", - отметили в пресс-службе.

После десантирования белорусские и российские военные будут выполнять учебно-боевые задачи, в которые входят захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение определенных объектов, а также диверсантов и разведчиков противника и незаконных вооруженных формирований.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ добавили, что российские десантники направлены в Беларусь в рамках внезапной проверки боеготовности.
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