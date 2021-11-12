Однако Минобороны Беларуси вещает о штатном режиме. Хотя россияне говорят о "внештатной проверке боеготовности".





На полигоне "Гожский" осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта белорусских Сил специальных операций и ВДВ России в составе сводной батальонной тактической группы, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.





"Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси", - отметили в пресс-службе.





После десантирования белорусские и российские военные будут выполнять учебно-боевые задачи, в которые входят захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение определенных объектов, а также диверсантов и разведчиков противника и незаконных вооруженных формирований.





В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ добавили, что российские десантники направлены в Беларусь в рамках внезапной проверки боеготовности.



