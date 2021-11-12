Основанием для ликвидации одного из старейших общественных объединений страны, существовавшей с 1988 года, чиновники посчитали неподачу документов, которых потребовали от организации. При этом офис в Минске опечатан с 14 июля, когда по стране прокатилась волна обысков в общественных организациях





Во время обыска в офисе БНФ на улице Чернышевского в отсутствие представителей организации Следственный комитет забрал бухгалтерские и другие документы, а сам офис опечатал.





На обращения объединения о необходимости разблокировать доступ в помещение для того, чтобы выполнить требования Министерства юстиции, следственные структуры ответили отрицательно.





В Беларуси еще остается Партия БНФ.