+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Верховный суд ликвидировал общественное объединение БНФ «Возрождение»

Суд состоялся 10 ноября после иска Министерства юстиции о ликвидации общественного объединения " БНФ "Адраджэнне"". Дело инициировали еще в конце июля.

Основанием для ликвидации одного из старейших общественных объединений страны, существовавшей с 1988 года, чиновники посчитали неподачу документов, которых потребовали от организации. При этом офис в Минске опечатан с 14 июля, когда по стране прокатилась волна обысков в общественных организациях

Во время обыска в офисе БНФ на улице Чернышевского в отсутствие представителей организации Следственный комитет забрал бухгалтерские и другие документы, а сам офис опечатал.

На обращения объединения о необходимости разблокировать доступ в помещение для того, чтобы выполнить требования Министерства юстиции, следственные структуры ответили отрицательно.

В Беларуси еще остается Партия БНФ.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]