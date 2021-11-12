Верховный суд ликвидировал общественное объединение БНФ «Возрождение»
Суд состоялся 10 ноября после иска Министерства юстиции о ликвидации общественного объединения " БНФ "Адраджэнне"". Дело инициировали еще в конце июля.
Основанием для ликвидации одного из старейших общественных объединений страны, существовавшей с 1988 года, чиновники посчитали неподачу документов, которых потребовали от организации. При этом офис в Минске опечатан с 14 июля, когда по стране прокатилась волна обысков в общественных организациях
Во время обыска в офисе БНФ на улице Чернышевского в отсутствие представителей организации Следственный комитет забрал бухгалтерские и другие документы, а сам офис опечатал.
На обращения объединения о необходимости разблокировать доступ в помещение для того, чтобы выполнить требования Министерства юстиции, следственные структуры ответили отрицательно.
В Беларуси еще остается Партия БНФ.
14:29 12/11/2021
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