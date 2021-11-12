



"Я оставляю это без комментариев", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Накануне Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на белорусско-польской границе уже двое суток перебрасывают оружие, которое в основном идет из Донбасса. По его мнению, цель таких действий - "устроить провокацию, столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их".