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Песков не стал комментировать слова Лукашенко о переброске оружия в лагерь мигрантов

В Кремле не стали комментировать утверждение президента Беларуси Александра Лукашенко о попытках переброски оружия в лагерь мигрантов на границе с Польшей для дальнейшей эскалации конфликта.


"Я оставляю это без комментариев", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на белорусско-польской границе уже двое суток перебрасывают оружие, которое в основном идет из Донбасса. По его мнению, цель таких действий - "устроить провокацию, столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их".
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