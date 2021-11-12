



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Право на власть" на канале "1+1".





По словам главы ведомства, построить забор, длиной в 1 000 километров, хотят в течении следующего года. Он отметил, что строительство будет проводиться за счет украинских налогоплательщиков.





"Пограничники есть, граница отмечена, но самого сооружения границы нет. И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, - в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", - сказал Монастырский.





Напомним, что о строительстве стены с Беларусью уже заявили Польша и Литва. Поскольку Беларусь стала доставлять много проблем соседям, реализуется план осажденная крепость.