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Украина построит "стену" на границе Беларуси и России на 1000 километров

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о подготовке к "Большой стройке-2022". В рамках проекта планируют построить "стену" на границе Украины с Беларусью и Россией.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Право на власть" на канале "1+1".

По словам главы ведомства, построить забор, длиной в 1 000 километров, хотят в течении следующего года. Он отметил, что строительство будет проводиться за счет украинских налогоплательщиков.

"Пограничники есть, граница отмечена, но самого сооружения границы нет. И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, - в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", - сказал Монастырский.

Напомним, что о строительстве стены с Беларусью уже заявили Польша и Литва. Поскольку Беларусь стала доставлять много проблем соседям, реализуется план осажденная крепость. 
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